محليات

المستشار محمد بن ناجي: تكويت القضاء.. ببناء العناصر القضائية الكويتية 

منذ 3 ساعات
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أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية، المستشار محمد بن ناجي، في أول كلمة له بعد أدائه القسم، «أنه سيعمل وفق استراتيجية شاملة، تشمل عملية بناء العناصر القضائية الكويتية وصولا إلى تكويت القضاء بالكامل من حيث المقارنة بين نسبة عدد المقبولين في النيابة وتدرجهم لتولي الوظيفة القضائية وترقياتهم الى عدد القضاة المنتهية ولايتهم سواء بالاستقالة او وصولهم لسن انتهاء الخدمة»، وفقاً لـ«القبس».
وأضاف «من خلال تلك الدراسة سيتم وضع استراتيجية لخمس سنوات مقبلة تتضمن اهدافا وخططا محددة زمنيا، ومن يأتي في المستقبل سيكمل العمل بها».
وأوضح أنه «بدون رؤية وخطة لن نستطيع تطوير العمل ولن ننجز»، مشدداً على أن الدراسة يجب أن تكون شاملة وتتضمن على وجه الخصوص مراجعة منظومة العمل الإداري وإجراءاته لتحديد مواطن القصور وأسباب تراكم الطعون لدى بعض المحاكم، والتي تبدأ من إيداع الصحيفة إلى صدور الحكم البات، وأيضا النظر في ميكنة تلك الاجراءات وما قد يتطلبه ذلك من استحداث تشريعات أو تعديل تشريعات قائمة».

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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