«الميزانيات» تستكمل مناقشة مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية

تعقد 4 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الاحد لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها.

وتناقش لجنة الشؤون الداخلية والدفاع المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المقدم من الحكومة.

وتنظر اللجنة في المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المقدم من الحكومة، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.

وتجتمع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اليوم لمناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب حامد البذالي في القضية رقم _(2010/2022) حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم (537/2022) جنايات المباحث.

وتنظر اللجنة أيضاً في طلب رفع الحصانة عن النائب د. عبيد الوسمي في القضية رقم (251/2022) جنح مستأنفة / مميز/1، وكذلك تناقش مجموعة من الاقتراحات بقوانين.

وتستمع لجنة شؤون ذوي الإعاقة إلى الملاحظات والشكاوى المرتبطة بتطبيق قانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويحضر الاجتماع رئيس جمعية المكفوفين ورئيس جمعية أولياء أمور المعاقين، ورئيس الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، ورئيس جمعية مرضى التصلب العصبي الكويتية، ورئيس الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين، ورئيس الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية، ورئيس الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف.

وتستكمل لجنة الميزانيات والحساب الختامي مناقشة مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2022/2023، وعددها (40) مشروعاً بقانون، ومناقشة مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022.

وتناقش اللجنة مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة للسنة المالية 2021/2022، وعددها (5) مشاريع بقوانين لجهات مؤسسة الموانئ الكويتية والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ووحدة تنظيم التأمين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وتصوت اللجنة على مشاريع قوانين التي انتهت اللجنة من مناقشتها، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة المالية.