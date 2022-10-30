«بورصة الكويت» تحقق 15.1 مليون دينار أرباحاً صافية خلال 9 أشهر

(كونا) – أعلنت شركة بورصة الكويت اليوم الاحد تحقيقها 1ر15 مليون دينار كويتي (نحو 7ر45 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية لفترة التسع أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بنسبة ارتفاع 2ر29 في المئة مقارنة مع 7ر11 مليون دينار (نحو 4ر35 مليون دولار) عن نفس الفترة في 2021.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة حمد الحميضي في بيان صحفي إن استراتيجية الشركة وجهودها لتطوير السوق بمعايير عالمية ما تزال تؤتي ثمارها إذ تشكل البورصة ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني ومساندة خطة التنمية في الكويت.

وأضاف الحميضي أن هذه الجهود ساهمت في ترسيخ سمعة الشركة كبورصة رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وعضوا فعالا في تحول الكويت إلى وجهة استثمارية عالمية خلال هذه الفترة المضطربة التي شابها العديد من التوترات الجيوسياسية حول العالم.

وأفاد بأن بورصة الكويت تطورت إلى شركة رائدة على المستوى الإقليمي تتبع أفضل المعايير والممارسات الدولية ما جعلها اليوم من الشركات المتميزة بالكويت ومن رواد المشهد المالي الكويتي على مدى السنوات القليلة الماضية.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة محمد العصيمي وفق البيان أن الاستراتيجية التي وضعتها بورصة الكويت تسهم في ظهور جهود تعزيز جاذبية سوق المال الكويتي وفي تحقيق نتائج مهمة تحفز المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين.

وأضاف أن نسبة التداولات الأجنبية خلال فترة التسعة أشهر من هذا العام تمثل حوالي 17 في المئة من إجمالي التداولات في السوق وهو خير دليل على الثقة المتزايدة في سوق المال الكويتي.

وتأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.

ومنذ عام 2016 تسهم بورصة الكويت في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية فضلا عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية الأخرى.