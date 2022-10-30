روسيا تؤكد العثور على حطام المسيّرات المنفِّذة لهجوم القرم

قالت روسيا، اليوم الأحد، إن المسيّرات المنفِّذة لهجوم القرم استخدمت «المنطقة الآمنة» المخصصة لتصدير الحبوب، فيما قالت أوكرانيا إن الحصار الروسي يجعل تصدير الحبوب أمرا مستحيلا.

وقالت موسكو إن المسيّرات المنفِّذة لهجوم القرم قد تكون أطلقت من سفينة مدنية، مؤكدة أن المسيّرات المنفِّذة للهجوم تضم وحدات ملاحية كندية الصنع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها انتشلت وحللت حطام طائرات مسيرة استخدمت في مهاجمة أسطول البحر الأسود أمس في شبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة أن تحليلها أظهر أن الطائرات المسيرة كانت مزودة بوحدات ملاحية كندية الصنع، في هجوم قالت إن القوات

الأوكرانية نفذته بتوجيه من متخصصين بريطانيين، وهو ما نفته بريطانيا. وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.