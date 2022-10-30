عاشور يسأل العدواني عن الدكاترة والموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم في جامعة الكويت

تقدم النائب صالح عاشور بسؤال لوزير التعليم العالي د. حمد العدواني يسأل فيه عن الدكاترة والمعيدين الذين تم إنهاء خدماتهم في جامعة الكويت وهيئة التطبيقي وتمت اعادتهم للعمل وكيفية اعادتهم ومن تم ابتعاثهم للماجستير والدكتوراه من الجامعة وقبولهم وأسماء من لم يتم قبولهم وما هو مصيرهم بعد حصولهم على الشهادة؟

وجاء نص السؤال كما يلي :

1- يرجى تزويدي بأسماء جميع الدكاترة والمعيدين والموظفين الذيم تم انتهاء خدماتهم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأسباب إنهاء خدماتهم وهل تم التدرج معهم في مسألة إنهاء الخدمات قبل صدور قرار الإنهاء منذ 1-1-2017 وحتى تاريخ السؤال؟

2- يرجى تزويدي بأسماء جميع الدكاترة والمعيدين والموظفين الذيم تم انتهاء خدماتهم في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتم صدور قرار بإعادتهم للخدمة وكيفية الموافقة عليهم ومسببات قبولهم منذ 1-1-2017 وحتى تاريخ السؤال؟

3- يرجى تزويدي بأسماء من تم قبولهم من المبتعثين من جامعة الكويت لدراسة الماجستير والدكتوراه وأسماء من لم يتم قبولهم وأسباب عدم قبولهم وتعيينهم في الجامعة وما هو مصيرهم بعد حصولهم على الشهادة واعتمادها؟

4- كم عدد القضايا التي قامت إدارة الجامعة برفعها وأسباب رفع القضايا؟