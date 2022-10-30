مؤسسة «نماء» تضع حجر الأساس لمشروع قرية للنازحين في «مأرب»

(كونا) – وضعت مؤسسة «نماء» الخيرية التابعة لجميعة الإصلاح الاجتماعي اليوم الاحد حجر الأساس لمشروع قرية «نماء» السكنية لإيواء النازحين في محافظة مأرب اليمنية ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة منذ ثماني سنوات.

وأكد وكيل محافظة مأرب عبدالله الباكري في تصريح لـ«كونا» على أهمية الدور الانساني لدولة الكويت في تخفيف معاناة النازحين والمجتمع المضيف ومساعدة السلطة المحلية وقطاعاتها المختلفة على مواجهة التحديات في تحسين الوضع الانساني والخدمات العامة.

وثمن الباكري المواقف الاخوية والانسانية الكريمة لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا والدور الإنساني الكبير للكويت فضلا عن عطائها المتميز من خلال النشاطات النوعية التي لامست احتياجات النازحين والمتضررين من الأسر اليمنية وخففت عنهم مآسي النزوح.

من جانبه قال مدير إدارة الإغاثة في مؤسسة نماء الخيرية خالد الشامري في تصريح مماثل لـ«كونا» إن هذا المشروع يهدف الى التخفيف من معاناة النازحين عبر مساكن ملائمة تحفظ لهم كرامتهم في ظل ارتفاع أعدادهم وعدم صلاحية الكثير من المخيمات التي تقطنها الاسر النازحة إلى جانب تدني الخدمات المعيشية الضرورية في مناطقهم المزدحمة بالعوائل والأفراد.

وأضاف الشامري أن المشروع يسعى الى توفير سكن كريم للم شمل أفراد بعض الأسر التي تضطر للتفرق بأكثر من مكان لعدم توافر سكن خاص بها وحفظ الكرامة الإنسانية للأسر المتعففة التي تسكن بيوتا غير صالحة للسكن.