«هيئة الشباب» تُطلق البرنامج الإذاعي «مع الشباب» على محطة «ofm»

(كونا) – أعلنت الهيئة العامة للشباب اليوم الأحد إطلاق البرنامج الإذاعي «مع الشباب» على محطة صوت الشباب «ofm» يتناول مشاريع الهيئة وقصص النجاح المنبثقة منها إضافة لتسليط الضوء على المواهب الشابة في الكويت.

وقالت المتحدثة الرسمية للهيئة أسرار الأنصاري في بيان صحفي إن البرنامج يقدمه موظف ادارة العلاقات العامة والاعلام بالهيئة عبدالرحمن الجاسر مشيرة إلى مضي الهيئة بإطلاق البرامج الاعلامية من خلال كوادرها الشابة للوصول الى الشباب.

وأضافت الأنصاري أن برنامج «مع الشباب» هو امتداد لبرنامج «تميز وابداع» الاذاعي الذي يبث كل خميس على محطة «ofm» والبرنامج التلفزيوني «مع الشباب» على تلفزيون دولة الكويت.

وأشارت الى برنامج «منجز» الذي يتناول قصص الشباب المنجزين على اذاعة صوت الشباب «ofm» وهو استكمال لبرنامج «تميز وابداع» الذي أطلق في دورة سابقة على نفس المحطة وتناول قصص الشباب المبدعين والمتميزين الحائزين على جائزة الكويت للتميز والابداع الشبابي في جميع مواسمها.

وذكرت أن الهيئة حريصة على التنوع والاثراء في المحتوى الذي تقدمه في مختلف منصاتها مبينة أن كل ما يعرض هو نتيجة عمل شباب الهيئة من جميع النواحي من تصميم وتصوير وتقديم ما يعكس الروح والرؤية الشبابية التي تتميز بها الهيئة وتحرص على نقلها لجمهورها.

وتوجهت بالشكر إلى وزارة الاعلام على اتاحة المساحة للهيئة للتواصل مع الجمهور الشبابي على مدار عام كامل سواء من خلال البرامج المقدمة من كوادر الهيئة او الاستضافات في برامجها التلفزيونية والاذاعية المنوعة.