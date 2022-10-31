إيران توجّه اتهامات لنحو 1000 شخص على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

أوردت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية للأنباء، نقلاً عن رئيس السلطة القضائية في العاصمة الإيرانية طهران، قوله، اليوم الاثنين، إن نحو 1000 شخص وُجّهت إليهم تُهم ارتكاب أعمال شغب وإنهم سيحاكَمون علناً، هذا الأسبوع.

وتعصف الاحتجاجات بإيران منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) بعد احتجاز «شرطة الأخلاق» إياها، الشهر الماضي، وتَحوّل مطلب «إسقاط النظام» إلى شعار أساسي لمسيرات المحتجّين الإيرانيين بمختلف خلفياتهم وانتماءاتهم منذ وفاة مهسا أميني في أثناء احتجاز «شرطة الأخلاق» إياها بادعاء «سوء الحجاب».

وعاد شعارا «الموت لخامنئي» و«الموت للديكتاتور» أقوى مما كان في الاحتجاجات السابقة، بعد تصاعد الغضب الشعبي إزاء وفاة أميني، في 16 سبتمبر الماضي، حتى بات واحداً من أصعب التحديات التي تواجهها القيادة الدينية للبلاد منذ ثورة 1979.

وتجددت المناوشات بين الطلاب وقوات الباسيج ورجال الأمن في جامعات طهران، وبرزت صدامات بين أمن الجامعة والطالبات في جامعة الزهراء، وأصيب عدد من الطلاب في تراشق بالحجارة في جامعة «آزاد – فرع شمال طهران».

وردَّد طلاب جامعة «تربيت مدرس» شعار «الجامعات غرقت في الدم وأساتذتنا صامتون!».

وأظهرت تسجيلات فيديو نشرتها «اللجنة التنسيقية لنقابات الطلاب» تجمعاً حاشداً في جامعة «علامة»، وذلك بعدما أرسلت الجامعة رسالة على الجوال تُبلّغ عدداً من الطلاب بطردهم مؤقتاً من الجامعة والسكن الجامعي. وذكرت تقارير أن اللجنة التأديبية في جامعة طهران أصدرت قرارات بوقف 9 طلاب.