محليات

«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة ورطب نسبياً

منذ ساعتين
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس مائل للحرارة ورطب نسبياً على المناطق الساحلية، خلال ساعات النهار، وغائم جزئياً والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة.

أما ليلاً، الطقس معتدل وغائم جزئياً ورطب خاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 32 كم/ساعة، مع فرصة لتكوّن الضباب على بعض المناطق.

وقالت «الأرصاد» إن حالة البحر نهاراً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 أقدام. وليلاً، خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 4 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 35 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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