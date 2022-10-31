الحادي والثلاثون من أكتوبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – الحادي والثلاثون من أكتوبر..

1962 – أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة في الخارج.

1962 – أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون بشأن تنظيم بلدية الكويت.

2001 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع عقد إصدار سندات مع بنك التسليف والادخار بقيمة إجمالية قدرها 500 مليون دينار كويتي كمساهمة من الصندوق لحل المشكلة الإسكانية بالكويت.

2006 – وزارة الإعلام تضع آليات ترخيص بفتح قنوات فضائية مرئية أو مسموعة على ألا يقل رأسمال الشركة المتقدمة بطلب ترخيص بفتح قناة مرئية عن 300 ألف دينار و100 ألف دينار للقناة المسموعة.

2008 – منتخب الكويت للبولينغ يتوج بطلا لبطولة الخليج التاسعة للبولينغ للرجال التي أقيمت في الكويت بحصوله على المركز الأول وتحقيق لاعبيه 10 ميداليات منها 4 ذهبيات ومثلها فضية وبرونزيتان.

2016 – أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح (مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي) بمساحة قدرها 214 ألف متر مربع ويتضمن حدائق وساحات خضراء تجاوزت مساحتها 120 ألف متر مربع واربعة مبان ونافورة راقصة ومرافق تخدم الزوار مطلة على النافورة مع توفير مواقف تسع 3200 سيارة.

2016 – الكويت تتبرع بمليون دولار لمؤسسة (البارزاني) الخيرية العراقية لكفالة أربعة الاف يتيم في إقليم كردستان العراق.

2020 – نادي الكويت يحقق لقب بطولة كأس الاتحاد الكويتي ال52 لكرة الطائرة للموسم الرياضي (2019 – 2020) بعد فوزه على نظيره (كاظمة) بنتيجة (3-0).