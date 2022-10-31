السفير الكوري: الكويت تخطط لإنشاء العديد من المدن.. وجعلها ذكية

أكد سفير جمهورية كوريا لدى البلاد تشونغ بيونغ-ها، استعداد بلاده للمشاركة بتجاربها وقصص نجاحها في تجربة المدن الذكية لا سيما «أن الكويت تخطط لإنشاء العديد من المدن والسعي لجعلها ذكية».

جاء ذلك في كلمة للسفير الكوري بمؤتمر «المدن الذكية» الذي عقد اليوم الاثنين بالتزامن مع اليوم العالمي للمدن الذي يصادف 31 أكتوبر بالتعاون مع المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة لدى الكويت تحت شعار «حل ذكي لمشاكل المدن».

وقال «إنني واثق من أن رؤية كويت جديدة 2035 ستقودنا بنهاية المطاف إلى كويت ذكية» مضيفا أن العالم يخضع لتغيرات سريعة وهذه التغيرات جلبت تحديات وفوائد في الوقت ذاته.

وأوضح أن مصطلح المدن الذكية هو نماذج مدن المستقبل المزودة بأحدث التقنيات ومنصة لتطوير جودة حياة المواطنين وتحسين استدامة المدن وتشجيع الصناعات الجديدة عن طريق استخدام تقنيات مبتكرة.

وذكر أن الكويت وكوريا تشتركان بالرؤية ذاتها في عدة جوانب مضيفا أن المؤتمر فرصة جيدة للمسؤولين والأكاديميين ورجال الأعمال لإجراء نقاشات صريحة وتبادل الآراء.

وبين أنه على الرغم من وجود تقنيات جديدة ومتاحة حاليا إلا أن العالم يعاني من التغيير المناخي والتدهور البيئي والوباء وعدم توفير الأمن الغذائي فضلا عن العديد من التهديدات الوجودية.

وذكر أن بيانات الأمم المتحدة تفيد بأن معدلات تحضر العالم ستصل إلى 70 في المئة في عام 2030 مع ازدياد التعداد السكاني إلى 9 مليارات نسمة مبينا أن هذه الظاهرة تتسبب بحدوث العديد من مشاكل الاستدامة التي ترتبط بتحديات البيئة والأمن الغذائي.

وطرح مكتب الأمم المتحدة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية خلال المؤتمر مواضيع واسعة مثل علم البيئة المتقدم في المدن وسياسة الكويت للمدن الذكية وتبعها مواضيع عملية مثل الإنشاءات الذكية والمطارات الذكية من قبل شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات وشركة مطار «إنتشون الدولي».