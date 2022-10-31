«الشباب»: حريصون على دعم ورعاية أفكار الشباب

(كونا) – أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب الدكتور مشعل الشاهين اليوم الاثنين الحرص على دعم ورعاية أفكار الشباب الكويتي التي تسهم في حماية البيئة وتقلل من نسب الاستهلاك باعتبارها جزءا أساسيا في التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة للشاهين خلال حلقة نقاشية بعنوان «تنمية رأس المال البشري المبدع» التي أقيمت على هامش المنتدى الحضري الوطني الاول للكويت تحت شعار «شركاء في التنمية الحضرية المستدامة» من تنظيم برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل» بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.

وذكر الشاهين أن دور الهيئة في تطوير رأس المال البشري يأتي ضمن رؤية «كويت جديدة 2035» ويتمثل في تنفيذ 14 مشروعا متعلقا في مجالات عدة منها التنمية والتوظيف والبيئة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والرياضة مشيرا إلى ادراج سبعة من هذه المشاريع في برنامج عمل الحكومة.

وأفاد بأن الكويت تحتل المركز الاول عربيا في مجال تنمية الشباب والمركز الـ27 عالميا لافتا إلى إمكانية الوصول إلى المركز الاول عالميا بسبب القدرات والامكانات الكبيرة الموجودة لدى الشباب الكويتي والدعم المادي والمعنوي الذي توفره الحكومة لهم.

وأشار الى المشروع البيئي الذي شاركت فيه طالبات من الثانوية العامة عن إعادة تدوير الاوراق لتزرع مرة اخرى كنباتات تدعم البيئة الحضرية مؤكدا حرص الهيئة على دعم مثل هذه الافكار لترى النور وتكون رافدا أساسيا من روافد التنمية المستدامة.

بدورها قالت رئيسة بعثة برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية «موئل» لدول الخليج العربية لدى الكويت الدكتورة أميرة الحسن في تصريح لـ«كونا» إن المنتدى يهدف الى استعراض التقدم المحرز في ما يتعلق باستراتيجية الكويت في تطبيق اهداف التنمية المستدامة.

وأضافت الحسن أن المنتدى يهدف ايضا الى التركيز على الأعمال التي قامت بها دولة الكويت في الخطة الحضرية الجديدة مشيرة الى أنها خطة عالمية يتم تجديدها كل 20 عام بدءا من عام 2016.