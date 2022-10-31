اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 35.5 نقطة

منذ 22 دقيقة
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(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع مؤشرها العام 35.5 نقطة ليبلغ مستوى 7318.41 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.49 في المئة.

وتم تداول 150.3 مليون سهم عبر 9195 صفقة نقدية بقيمة 52.16 مليون دينار «نحو 158 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 16.6 نقطة ليبلغ مستوى 5489.64 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.30 في المئة من خلال تداول 58.9 مليون سهم عبر 2982 صفقة نقدية بقيمة 6.7 ملايين دينار «نحو 20.3 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 43.4 نقطة ليبلغ مستوى 8190.94 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.53 في المئة من خلال تداول 91.3 مليون سهم عبر 6213 صفقة بقيمة 45.4 مليون دينار «نحو 137.5 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 25.17 نقطة ليبلغ مستوى 5648.80 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.45 في المئة من خلال تداول 45.5 مليون سهم عبر 1959 صفقة نقدية بقيمة 5.7 مليون دينار «نحو 17.2 مليون دولار».

وكانت شركات «المنار» و«معادن» و«تمدين ع» و«م الأعمال» الأكثر ارتفاعا أما شركات «وطني» و«بيتك» و«المتكاملة» و«أجيليتي» فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات «رمال» و«وربة كبيتل» و«اكتتاب» و«منشآت» الأكثر انخفاضا.

منذ 22 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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