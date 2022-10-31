مجلس الأمة

عالية الخالد لوزير الإسكان: هل تم تخصيص موقع لاتحاد ملاك الشقق؟

منذ 52 دقيقة
0 1 أقل من دقيقة

وجهت النائب عالية الخالد سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني .

وجاء نص السؤال كما يلي: 

– بعد أن قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع وتخصيص شقق حكومية في منطقة شمال غرب صليبخات ومدينة جابر الأحمد، وبعد أن تسلمها المواطنون، وكانت حاجة اتحاد الملاك لموقع يخصص لإدارة اتحاد الملاك لشئون أعمالهم .

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

[1]- هل تم تخصيص موقع لاتحاد ملاك الشقق المذكورين أعلاه؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك. وإن كانت الإجابة بالنفي يرجى إفادتنا بما يلي:

(أ) ما سبب عدم تخصيص موقع لاتحاد ملاك الشقق؟

(ب) ما سبب التأخر بتخصيص موقع لاتحاد الملاك؟

(ج) ما هي العوائق التي تحول دون تخصيص موقع لاتحاد الملاك؟

منذ 52 دقيقة
0 1 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

وزير الإعلام: إبراز العرس الديمقراطي لـ«أمة 2022» ونقله للعالم بأبهى صورة

سبتمبر 29, 2022

السعدون يهنئ نظيره التركي بالعيد الوطني

منذ يومين

الكويت تدخل «الصمت الانتخابي».. غداً 

سبتمبر 27, 2022

المهّان يقدم إقرار الذمة المالية إلى «نزاهة»

منذ 3 أسابيع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى