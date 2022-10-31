لبنان يتلقّى الدفعة الأولى من لقاحات الكوليرا

وصلت إلى لبنان الدفعة الأولى من لقاحات الكوليرا للمساعدة في مكافحة حالات الإصابة المتصاعدة التي بلغت قرابة 1500 حالة.

وأوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، في مؤتمر صحافي مشترك مع السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، أنّ الدفعة الأولى من اللقاح مقدّمة من شركة «سانوفي» وبدعم من الحكومة الفرنسية.

وقال إنّ «للقاح دوراً أساسياً في الوقاية من انتشار الكوليرا والحد من ذلك».

بدورها، أشارت غريو إلى أنّه «تمّ تقديم 13 ألف و440 جرعة لقاح لوباء الكوليرا، وسيتمّ توزيعها بحسب الخطة الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية».