دوليات

«نادي الأسير»: 40 أسيراً فلسطيناً قرروا البدء بإضراب مفتوح

منذ ساعتين
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(كونا) – أعلن نادي الاسير الفلسطيني اليوم الاحد ان 40 اسيرا فلسطينا قرروا البدء باضراب مفتوح عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الاداري الاسرائيلية من دون توجيه تهم للمعتقلين .
واوضح نادي الاسير في بيان صحفي ان 40 اسيرا قرروا الشروع بهذا الاضراب احتجاجا ايضا على تنصل اجهزة الاحتلال الاسرائيلية من الاتفاق الخاص بقضية المعتقل رائد ريان الذي قام باضراب عن الطعام لمدة 113 يوما “وبعدها قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بتجديد اعتقاله الإداري”.
ويبلغ عدد المعقلين الاداريين في سجون الاحتلال الاسرائيلي حتى نهاية شهر سبتمبر الماضى 800 معتقل.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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