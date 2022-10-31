محليات

نقل الإشراف على شئون «الطيران المدني» إلى وزير الإسكان 

منذ ساعتين
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تقرر نقل الاشراف على شئون الطيران المدني إلى وزير الدولة لشئون مجلس الأمة ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني الكابتن عمار محمد العجمي ، وكذلك الاشراف على شئون مطار الكويت الدولي وتلحق به الإدارة العامة للطيران المدني .

وقد قام الوزير عمار بزيارة للمبنى الرئيسي للإدارة العامة للطيران المدني ، حيث التقى المدير العام للطيران المدني المهندس يوسف سليمان الفوزان ونواب المدير العام حيث أطلع على ملخص للمشاريع الحالية والمستقبلية في مطار الكويت الدولي  .

وأكد وزير الدولة لشون مجلس الامة ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمران الكابتن عمار محمد العجمي علص ضرورة العمل لتحقيق متطلبات المرحلة ‎المقبلة ‏ووضع خارطة طريق لإنجاز هذه المشاريع للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع النقل الجوي في دولة الكويت من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع كفاءة التشغيل في مطار الكويت الدولي وتحقيق إيرادات إضافية للدولة وتدريب الكوادر الوطنية.

منذ ساعتين
0 1 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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