محليات

وزير الدفاع يصل إلى الأردن للمشاركة بافتتاح معرض «سوفكس 2022»

منذ 3 ساعات
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(كونا) – وصل ممثل سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي، والوفد المرافق له الى مدينة العقبة الاردنية اليوم الاثنين للمشاركة في فعاليات افتتاح الدورة الـ13 لمعرض ومؤتمر العمليات الخاصة «سوفكس 2022».
وكان على رأس مستقبليه سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني وعدد من أركان السفارة ومساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب الاردني العميد الركن عبدالله الشديفات.
وتأتي زيارة ممثل سمو رئيس الوزراء وزير الدفاع الى الاردن تلبية لدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين للمشاركة في افتتاح معرض «سوفكس 2022».

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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