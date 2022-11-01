«الأرصاد»: طقس اليوم حار وغائم جزئياً

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس حار وغائم جزئياً، خلال ساعات النهار، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 32 كم/ساعة.

أما ليلاً، الطقس معتدل الحرارة ورطب خاصة على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 – 38 كم/ساعة، مع فرصة لتكوّن الضباب على المناطق الشمالية وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وقالت «الأرصاد»، إن حالة البحر خلال النهار خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 4 أقدام. وليلاً خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 2 – 5 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 38 درجة للعظمى، و22 للصغرى.