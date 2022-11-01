الأول من نوفمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – الأول من نوفمبر..

1953 -دائرة المعارف تفتتح المدرسة الكويتية في مدينة كراتشي لتعليم أبناء الكويت والجاليات العربية المقيمة في باكستان اللغة العربية والتربية الإسلامية.

1975 – أول معرض للكتاب العربي في الكويت يفتتح أبوابه في صالة كلية العلوم بجامعة الكويت.

1990- الكويت تصدر العدد الأول من صحيفة (صوت الكويت) في بريطانيا أثناء فترة الغزو العراقي الغاشم وتولى رئاسة تحريرها الدكتور محمد الرميحي.

1991 – بدء أعمال مركز البابطين للحروق وجراحة التجميل وهو من أوائل المراكز التخصصية في منطقة الشرق الأوسط ويتكون من عيادات خارجية وعيادة الأسنان والصيدلية وقسم العلاج الطبيعي.

2001 – بدء سريان قانون المرور الجديد الذي احتوى على تعديل 18 مادة تتعلق باللوحات المعدنية للسيارات وإجراء تغيير في بيانات صاحب المركبة وسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة وتنظيم أماكن وقوف المركبات وعملية نقل الركاب إضافة إلى شروط حجز المركبات وأوامر قبول الصلح.

2007 – المنتخب الكويتي للرماية يتوج بالميدالية الذهبية إثر مشاركته في مسابقة (السكيت) ضمن البطولة الآسيوية لرماية الأطباق الطائرة التي أقيمت في الفلبين.

2011 – المنتخب الكويتي يتوج بالبطولة العربية لرماية الأطباق الطائرة التي اختتمت فعاليتها في المغرب بحصوله على 14 ميدالية هي ثماني ذهبيات وأربع فضيات وبرونزيتان.

2016 – الكويت تتبرع بأربعة ملايين دولار لدعم أنشطة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في سوريا والدول المجاورة.

2017 – الكاتب الكويتي عبدالله البصيص يفوز بجائزة أفضل كتاب عربي في مجال الرواية عن روايته (طعم الذئب) التي أعلن فوزها في النسخة ال36 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

2019 – شركة الخطوط الجوية الكويتية تتسلم طائرتها الجديدة (الجهراء) من طراز (أيه 320 نيو) من مصنع شركة (أيرباص) في مدينة تولوز الفرنسية.