«الإحصاء»: ارتفاع التضخم محلياً بنسبة 3.19 بالمئة في سبتمبر الماضي 

(كونا) – أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 19ر3 في المئة في شهر سبتمبر الماضي على أساس سنوي.

وقالت (الإحصاء) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين إن معدل التضخم في الكويت ارتفع 40ر0 في المئة في سبتمبر الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما المواد الغذائية والتعليم.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 53ر6 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2021 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة 07ر0 في المئة على أساس سنوي.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 47ر5 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 16ر2 في المئة ومعدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 78ر1 في المئة.

وذكرت أن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 48ر2 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 05ر3 في المئة في سبتمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2021.

وبينت (الإحصاء) أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 67ر0 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 41ر3 في المئة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 40ر0 في المئة.

وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في سبتمبر الماضي بنسبة 58ر2 في المئة في حين ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 11ر3 في المئة.