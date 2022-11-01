«البلدية»: إخلاء سردابين في الرقعي.. «طواعية»

تواصل الفرق الرقابية في جميع أفرع البلدية بالمحافظات تكثيف جولاتها التفتيشية للكشف على السراديب المستغلة تجارياً كمخازن، بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لأي غرض غير الغرض المرخص من أجله، لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات.

وفي هذا السياق، أوضح مدير فرع بلدية محافظة الفروانية م. محمد صرخوه أن مفتشي فريق الطوارئ قاموا بالإشراف على عملية إخلاء طواعية لسردابين مخالفين بمنطقة الرقعي من قبل أصحابهم وإزالة التقطعات وإعادتهما إلى ما كانا عليه بالمخطط الهندسي، لافتا إلى أن البلدية حرصاً منها وحفاظاً على الأرواح والممتلكات من خطورة استخدام السراديب في غير الغرض المرخصة من أجله أو ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص منها قد مدت يد التعاون لملاك العقارات والمستثمرين لعملية الإخلاء طواعية من قبلهم لإزالة أسباب المخالفة مع أخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة.

وأكد على تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في جميع مناطق المحافظة لرصد وحصر السراديب المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقها.