الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو ينخفض

(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 0.309 دينار في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.49 في المئة إلى مستوى 0.306 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.74 في المئة إلى مستوى 0.356 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.29 في المئة إلى مستوى 0.309 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.