محليات

القراوي: الحرارة في الكويت ستدخل «مرحلة الخطر».. بحلول 2035

منذ ساعتين
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حذر عبد العزيز القراوي، مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية، من أن بلاده ستدخل في مرحلة الخطر بحلول عام 2035، مع توقعات بأن تزيد المعدلات السنوية لدرجات الحرارة بنحو درجتين مئويتين عما كانت عليه في 2010.
وأوضح القراوي لوكالة «رويترز» أن هذه المعدلات ارتفعت بالفعل 1.1 درجة في السنوات من 2010 إلى 2021 مقارنة بالسنوات الثلاثين التي سبقتها.
وسجلت الكويت في السنوات القليلة الماضية درجات حرارة قياسية، منها 54 درجة في منطقة الجهراء شمال غرب العاصمة في 2021 و53 درجة في منطقة الصليبية غرب العاصمة في 2020، وهما من المناطق المأهولة بالسكان.
وقال القراوي إن معدلات الحرارة فوق 50 درجة مئوية كانت تُسجل بالكويت ليوم أو يومين أو حتى 4 أيام في السنة في الثمانينيات والتسعينيات، لكنها تُسجل الآن ربما 20 يوما في السنة.
كما تزايدت حدة العواصف الجوية والرعدية والترابية التي تضرب البلاد، والتي عادة ما تكون محملة بغبار يؤدي لحالات اختناق لا سيما لذوي الأمراض الصدرية، كما ينقل البكتيريا الضارة ويزيد من انتشار الأمراض الجلدية.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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