«الموانئ» تجدّد ترخيص استغلال مستودعات تخزينية لـ «المطاحن»

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية عن تجديدها ترخيص استغلال مستودعات تخزين المواد الغذائية الكائنة في ميناء الشويخ لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، بمساحة إجمالية قدرها (19,855م2) حتى عام 2031م، وذلك بحضور ممثلي الجهتين مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية بالتكليف م. عيسى الملا، والرئيس التنفيذي لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية مطلق الزايد.

وقالت المؤسسة في بيان صحافي، إن تكريس الجهود التنسيقية بين المؤسسة وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية يأتي ضمن حرص المؤسسة على تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس الوزراء الموقر برفع كفاءة تدفق السلع الغذائية الواردة، بهدف تأمين منظومة الأمن الغذائي في الدولة، والمساهمة في جهود الجهات الحكومية الأخرى الرامية إلى استقرار وترابط سلاسل الإمداد إلى الدولة تحقيقاً للمصلحة العامة.

يذكر أن مؤسسة الموانئ الكويتية قد وقعت منذ أيام عقد مناقصة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل أرصفة ميناء الشويخ من رصيف 1 إلى رصيف 7 بتحالف شركة هيونداي الكورية وشركة الخليج للإنشاءات والأعمال البحرية، في مدة تستغرق 36 شهراً، حيث أكدت المؤسسة أنه سيتم تخصيص الرصيفين رقمي 1 و2 لواردات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.