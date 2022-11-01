اقتصاد

بايدن يدعو شركات النفط لوقف التربح من الحرب.. ويتوعدها بالضرائب

منذ ساعة واحدة
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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، شركات النفط والغاز إلى استخدام أرباحها القياسية لخفض التكاليف للأميركيين وزيادة الإنتاج، أو دفع معدل ضرائب أعلى، في الوقت الذي يبذل فيه جهوداً مضنية لكبح أسعار البنزين قبل أسبوع من إجراء انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس.
              
وانتقد بايدن في تصريحات بالبيت الأبيض شركات النفط الكبرى التي تجني أرباحاً كبيرة بينما يدفع الأميركيون، الذين سئموا التضخم، الكثير من المال لملء سياراتهم بالوقود.

وقال إن قطاع النفط «لم يفِ بالتزامه بالاستثمار في الولايات المتحدة ودعم الشعب الأميركي»، وأضاف أن الشركات لا تحقق «عائداً عادلاً» فحسب، بل إنها تحقق «أرباحاً مرتفعة لدرجة يصعب تصديقها».

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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