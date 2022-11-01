بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 46.88 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 88ر46 نقطة ليبلغ مستوى 29ر7365 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 64ر0 في المئة.

وتم تداول 4ر175 مليون سهم عبر 9956 صفقة نقدية بقيمة 7ر57 مليون دينار (نحو 3ر186 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 54ر31 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5521 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 57ر0 في المئة من خلال تداول 6ر76 مليون سهم عبر 3868 صفقة نقدية بقيمة 4ر8 ملايين دينار (نحو 27 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 79ر53 نقطة ليبلغ مستوى 73ر8244 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 66ر0 في المئة من خلال تداول 7ر98 مليون سهم عبر 6088 صفقة بقيمة 3ر49 مليون دينار (نحو 2ر159 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 92ر24 نقطة ليبلغ مستوى 72ر5673 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 44ر0 في المئة من خلال تداول 8ر55 مليون سهم عبر 2607 صفقات نقدية بقيمة 1ر7 ملايين دينار (نحو 9ر22 مليون دولار).

وكانت شركات (معادن) و(تمدين أ) و(المتحد) و(يوباك) و(أرجان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(زين) و(عقارات ك) و(صناعات) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (رمال) و(كميفك) و(صلبوخ) و(وربة كبيتل) و(التقدم) الأكثر انخفاضا.