تراجع أسعار المنازل في المملكة المتحدة للمرة الأولى في أكثر من عام

تراجعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة للمرة الأولى في أكثر من عام، بعدما تسببت الفوضى الذي شهدها السوق عقب إعلان الميزانية المصغرة للحكومة البريطانية في دفع تكاليف الاقتراض للارتفاع وأثرت على الأوضاع المالية للأسر.

وأعلنت «نيشن وايد» الثلاثاء، انخفاض أسعار المنازل 0.9% خلال أكتوبر على أساس شهري، في أول تراجع لها منذ يوليو 2021، وتباطأ معدل النمو السنوي للأسعار من 9.5% إلى 7.2%، ووصل متوسط سعر المنزل إلى 268.282 ألف إسترليني.

وقال روبرت جادنر كبير الاقتصاديين لدى «نيشن وايد» في البيان: تأثرت السوق بلا شك بالاضطرابات التي أعقبت الميزانية المصغرة، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة في السوق بلا شك.

وأضاف جاردنر: أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى زيادة القدرة على تحمل تكاليف الإسكان في وقت تتعرض فيه الموارد المالية للأسر بالفعل لضغوط من ارتفاع معدلات التضخم.