«خطوة الحين تفرق سنين».. لتشخيص وعلاج الصدفية المبكّر

بادر مجلس أقسام الأمراض الجلدية إلى تنظيم تعاون مشترك مع الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية تحت عنوان «خطوة الحين تفرق سنين»، لضمان التشخيص والعلاج المبكّر لمرض الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي في مبنى معهد الكويت للإختصاصات الطبية.

وفي هذا الشأن، شددت رئيس مجلس أقسام الأمراض الجلدية الدكتورة أطلال اللافي على أهمية تعزيز التعاون المشترك لتنمية المهارات التشخيصية لأطباء الرعاية الصحية الأولية في مجال الأمراض الجلدية وفق بروتوكول علمي لعلاج مرضى الصدفية، ويأتي هذا تزامناً مع اليوم العالمي لمرض الصدفية، إضافة إلى الاستفادة من خبراء أمراض الجلدية وأمراض الروماتيزم في التدريب.

وأشارت إلى أهمية العمل على تنوع وسائل التدريب بما يعزز عملية تدريب أطباء الرعاية الصحية الأولية التي تصب في مصلحة المريض.

وفيما يختص برفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة المتعلقة بالأمراض الجلدية لفتت اللافي إلى ضرورة ضمان حصول المريض على التحويل إلى عيادات الجلدية بالشكل المطلوب في التوقيت الزمني المناسب للحالة الطبية دون تأخير أو الضغط على العيادات الجلدية.

بدورها أشارت مدير الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية الدكتورة دينا الضبيب إلى وسائل وخصائص بادرة التعاون المشترك التي تهدف إلى تثقيف الأطباء في الرعاية الأولية، وذلك لدعم إجراء مسح لتشخيص مرضى الصدفية والتهاب المفاصل الصدفي وإدارة العلاج بشكل أفضل مع إعطاء تحويل هادف في توقيت زمني مناسب، عبر الإستعانة بخبراء أمراض الجلدية وأمراض الروماتيزم لتقديم محاضرات وورش عمل لضمان توصيل البرنامج لأطباء الرعاية الصحية الأولية واتباع النظم المقررة لطرق التحويل المتاحة إلى العيادات الثانوية.

ولفتت إلى توفير محاضرين ومنهج مقرر للبرامج التدريبية بالتنسيق مع المدربين والإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية التي ستقوم بتوفير اعتماد معهد الكويت للإختصاصات الطبية لمحتوى التدريب.