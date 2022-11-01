شحن ألعاب «وينتر وندرلاند» انطلق.. وستصل الكويت منتصف نوفمبر

ذكرت صحيفة «The Press» إن عمليات شحن معدات وألعاب مشروع «وينتر وندرلاند» انطلقت من ميناء مدينة ساوثامبتون البريطانية باتجاه الكويت.

وأوضحت الصحيفة أنه تم مؤخراً تعيين شركة «Events by Cynosure»، كمزود لأول «وينتر وندرلاند» في الكويت، المقرر عقده في ديسمبر بحديقة الشعب، وهذا الحدث هو الأول من نوعه في الكويت وهو جزء من برنامج لتقديم مشاريع ترفيهية لسكان الكويت.

وأكدت أن فريق «Events by Cynosure» قام مؤخرًا بتحميل الرحلات على متن قارب في ساوثهامبتون، والذي من المقرر أن يصل إلى الكويت بحلول منتصف نوفمبر، قبل افتتاح «وينتر وندرلاند» في 1 ديسمبر.

وقال الرئيس التنفيذي لعمليات الشركة، جون لويري، «يسعدنا تعييننا كمزود مختار لأول وينتر وندرلاند في الكويت ونتطلع إلى بناء واحد من أكبر الأحداث في الشرق الأوسط، إنها لحظة فخر لنا كشركة أن نوسع خدماتنا دوليًا ورائع لنا أن نكون قادرين على الاستفادة من خبرتنا السابقة في العمل على الأحداث واسعة النطاق في الخارج».