«مؤسسة البترول» تعلن أسعار الغاز المسال لشهر نوفمبر الجاري

(كونا) – أعلنت مؤسسة البترول الكويتية الثلاثاء، الأسعار الجديدة لغاز البترول المسال «البروبان» و«البيوتان» لشهر نوفمبر الجاري.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إن الطن المتري الواحد من غاز «البروبان» سيُباع بـ 610 دولارات أميركية خلال نوفمبر الجاري، كما سيُباع الطن المتري الواحد من غاز «البيوتان» بـ 610 دولارات.

ويستخدم غازا البترول المسال «البروبان» و«البيوتان» في صناعة البتروكيماويات، إضافة إلى استخدامات أخرى كوقودالطبخ والتدفئة وغيرها من الاستخدامات.

وتتأثر أسعار الغاز المسال بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا باعتبارها محددا رئيسيا لأسعار هذه المواد إضافة إلى تأثرها بقوى العرض والطلب في السوق وعوامل أخرى.