محليات

ممثل سمو الأمير سمو ولي العهد يتوجه إلى الجزائر

منذ 55 دقيقة
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(كونا) – بحفظ الله ورعايته غادر البلاد ممثل حضرة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد صباح اليوم، والوفد الرسمي المرافق لسموه، متوجهاً إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لترؤس وفد دولة الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ31 على مستوى القمة العربية والتي ستعقد في العاصمة الجزائر.

وكان في وداع سموه على أرض المطار رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

منذ 55 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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