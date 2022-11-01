ممثل سمو الأمير ولي العهد يصل إلى الجزائر لترؤس وفد الكويت في القمة العربية

(كونا) – وصل ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم إلى الجمهورية الجزائرية لترؤس وفد الكويت في مؤتمر مجلس جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ31 على مستوى القمة العربية المنعقدة في العاصمة الجزائر.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية كما كان في استقبال سموه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ووزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة وسفير الكويت لدى الجمهورية الجزائرية محمد مرزوق الشبو ورئيس بعثة الشرف سفير الجمهورية الجزائرية لدى الكويت عبدالمالك بهدو.