وزير الدفاع: مشاركتنا في معرض «سوفكس 2022» لتبادل خبرات تصنيع العسكري 

(كونا) – قال ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي الصباح اليوم الثلاثاء ان مشاركة الكويت في معرض «سوفكس 2022» تعد فرصة مناسبة لتبادل الخبرات والاستماع لوجهات النظر حول العديد من القضايا والموضوعات ذات العلاقة بمجال التصنيع العسكري وتقنياته.

جاء ذلك في تصريح للشيخ عبدالله العلي لـ«كونا» على هامش افتتاح الدورة الـ13 لمعرض ومؤتمر العمليات الخاصة «سوفكس 2022» المتخصص بشؤون الصناعات الدفاعية والعملياتية والأمن القومي والذي اقيم تحت رعاية وحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مدينة «العقبة».

وأضاف أن المشاركة في المعرض تأتي ترجمة للتعاون القائم والمثمر بين البلدين الشقيقين وعمق ما يربطهما من علاقات تاريخية وأخوية وثيقة تحظى بمباركة ودعم مباشر من لدن سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وبمتابعة واهتمام من سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف.

وأوضح أن تنظيم الأردن للدورة الـ13 لمعرض ومؤتمر العمليات الخاصة «سوفكس 2022» يعكس حجم ما تتمع به الاردن من علاقات دولية متميزة وما تملكه من طاقات وكفاءات بشرية تسهم بدورها في تحقيق الاستفادة والمعرفة للدول المشاركة بهذه الفعاليات.