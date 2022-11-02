«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة مع فرصة للغبار وأمطار متفرقة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للحرارة وغائم إلى غائم جزئياً، خلال ساعات النهار، والرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة، مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً.

أما ليلاً، الطقس غائم جزئياً والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة.

وقالت «الأرصاد» إن حالة البحر خلال النهار معتدل إلى عالي الموج بارتفاع 3 – 7 أقدام. وليلاً

خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 5 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة للعظمى، و23 للصغرى