محليات

«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة مع فرصة للغبار وأمطار متفرقة

منذ 20 دقيقة
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توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للحرارة وغائم إلى غائم جزئياً، خلال ساعات النهار، والرياح شمالية شرقية تتحول الى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة، مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً. 

أما ليلاً، الطقس غائم جزئياً والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 35 كم/ساعة.

وقالت «الأرصاد» إن حالة البحر خلال النهار معتدل إلى عالي الموج بارتفاع 3 – 7 أقدام. وليلاً
خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 1 – 5 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة للعظمى، و23 للصغرى

منذ 20 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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