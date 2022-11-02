«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة وغائم جزئياً.. مع فرصة للغبار

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة وغائم جزئيا إلى غائم، خلال ساعات النهار، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجيا 12 – 42 كم/ساعة، مع فرصة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق.

أما ليلاً، الطقس غائم جزئياً إلى غائم، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 50 كم/ساعة، مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحياناً.

وقالت «الأرصاد» إن حالة البحر نهاراً خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحياناً بارتفاع 2 – 6 أقدام. وليلاً معتدل إلى عالي الموج بارتفاع 3 – 6 أقدام.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة للعظمى، و24 للصغرى.