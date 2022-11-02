اقتصاد

البنوك الأميركية تنفق 1.2 مليار دولار على مدفوعات برامج الفدية

منذ 3 ساعات
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أنفقت المؤسسات المالية الأميركية نحو 1.2 مليار دولار على مدفوعات متعلقة ببرامج الفدية في العام الماضي، مع تصاعد عمليات القرصنة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن مدفوعات البنوك على برامج الفدية ارتفعت بأكثر من الضعف مقارنة بمستويات عام 2020، ما يؤكد أضرار عمليات القرصنة على القطاع الخاص.

وذكرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة، أن تحليلها يشير إلى أن برامج الفدية لاتزال تشكل تهديداً كبيراً على قطاعات البنية التحتية الحيوية والشركات والمواطنين في الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن المؤسسات المالية أبلغت عن 1489 حادثة متعلقة ببرامج الفدية في عام 2021، مقابل 487 حالة في عام 2020.

وأشارت الشبكة إلى أن الأضرار الناجمة عن برامج الفدية ذات الصلة بالقراصنة الروس بلغت أكثر من 219 مليون دولار.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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