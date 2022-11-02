محليات

«البيئة» تدعو إلى تجنب التواجد بالخارج لفترات طويلة بسبب الغبار

منذ 52 دقيقة
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دعت الهيئة العامة للبيئة المواطنين والمقيمين الذين يعانون من أمراض تنفسية والاطفال وكبار السن إلى تجنب تواجدهم في الخارج لفترات طويلة والحد من الانشطة الخارجية قدر الامكان ، وذلك بسبب ارتفاع في تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة بالجو نتيجة الغبار المثار .

وأوضحت الهيئة أن التحذير يأتي بناء على التحذير الصادر من إدارة الأرصاد الجوية بوجود لنشاط في الرياح الشمالية الغربية مثيرة بالغبار خلال فترات متفرقة من يوم الأربعاء الموافق ٢ / ١١ / ٢٠٢٢ وتستمر حتى ٦ ساعات، وبناء على ما يتم رصده في محطات تقييم جودة الهواء التابعة للهيئة العامة للبيئة .

منذ 52 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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