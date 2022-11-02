«البيئة» تدعو إلى تجنب التواجد بالخارج لفترات طويلة بسبب الغبار

دعت الهيئة العامة للبيئة المواطنين والمقيمين الذين يعانون من أمراض تنفسية والاطفال وكبار السن إلى تجنب تواجدهم في الخارج لفترات طويلة والحد من الانشطة الخارجية قدر الامكان ، وذلك بسبب ارتفاع في تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة بالجو نتيجة الغبار المثار .

وأوضحت الهيئة أن التحذير يأتي بناء على التحذير الصادر من إدارة الأرصاد الجوية بوجود لنشاط في الرياح الشمالية الغربية مثيرة بالغبار خلال فترات متفرقة من يوم الأربعاء الموافق ٢ / ١١ / ٢٠٢٢ وتستمر حتى ٦ ساعات، وبناء على ما يتم رصده في محطات تقييم جودة الهواء التابعة للهيئة العامة للبيئة .