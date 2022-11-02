الثاني من نوفمبر في ذاكرة تاريخ الكويت

(كونا) – الثاني من نوفمبر..

1962 – انضمام دولة الكويت إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة.

2001 – الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على قرار تقدمت به الكويت باعتبار السادس من نوفمبر من كل عام يوما دوليا للاحتفال بمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية لحمايتها من تلويث آبار المياه وحرق المحاصيل وقطع الغابات وتسمم التربة وقتل الحيوانات.

2005 – انتخاب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور غانم النجار عضوا في الهيئة العامة لخبراء الأمم المتحدة ليكون أول عربي ينتخب في الهيئة.

2008 – وزارة الداخلية تستقبل أول دفعة من الشرطة النسائية الكويتية من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثانوية العامة وبلغ عددهن 40 فتاة في معهد الهيئة المساندة (الشرطة النسائية).

2008 – التحالف العالمي للاتصالات التابع للأمم المتحدة يختار المهندسة منار الحشاش سفيرة في مجال الشباب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

2013 – نادي الكويت يحقق إنجازا قياسيا على صعيد القارة الآسيوية بحصوله للمرة الثالثة في تاريخه على لقب مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عقب فوزه في المباراة النهائية على نادي القادسية بهدفين دون مقابل.

2015 – انتخاب دولة الكويت نائبا لرئيس مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لأول مرة منذ انطلاق أعمال المؤتمر في الأردن عام 2006.

2017 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقيتي منحة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بقيمة 659ر1 مليون دينار كويتي للمساهمة في محاربة الكوليرا والجوع.

2020 – نادي الكويت يتوج بلقب بطولة الدوري المحلي الممتاز لكرة اليد موسم (2019 – 2020) للمرة الثامنة على التوالي والعاشرة في تاريخه بعد تغلبه على السالمية بنتيجة (24 – 17).