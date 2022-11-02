«الجمارك»: ضبط ربع كيلو من مادة «القنب» المخدرة في مطار «T5»

أفاد مراقب مطار الكويت «T5» أن احدى المفتشات الجمركيات اشتبهت في راكب من الجنسية الآسيوية بسبب ارتباكه الشديد، حيث تم اخضاعه إلى التفتيش الدقيق وأسفر عن ضبط كمية من مادة «القنب» المخدرة تقدّر بما يقارب ربع كيلو، حاول اخفائها في علبة بلاستيك بين الملابس، وتم إحالة المتهم مع المضبوطات إلى جهات الاختصاص.

بدوره أشاد مدير عام الجمارك سليمان الفهد بالدور الكبير الذي قامت به المفتشة الجمركية في عمليات التفتيش وضبط المخدرات، مضيفاً أن الشكر موصول أيضاً لجميع العاملين بكافة المنافذ البرية والجوية والبحرية على تفانيهم في عملهم.