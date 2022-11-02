الجوعان: التبادل التجاري بين الكويت وبريطانيا يبلغ 1.14 مليار دولار 

(كونا) – قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان اليوم الاربعاء إن بريطانيا تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين للكويت سواء على صعيد القطاع الحكومي أو الخاص إذ يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو مليار جنيه استرليني «1.14 مليار دولار».

جاء ذلك في تصريح أدلى به الجوعان الى «كونا» على هامش مشاركته في أعمال القمة الاقتصادية العربية – البريطانية الثانية التي اختتمت اعمالها في العاصمة البريطانية لندن اليوم.

وأضاف الجوعان أن القطاع الخاص الكويتي يتطلع الى نمو التبادل التجاري غير النفطي بين الكويت والمملكة المتحدة وان يكون هناك شراكات متنوعة بين الشركات البريطانية والكويتية.

واشار في هذ الصدد الى وجود شراكات يمكن للقطاع الخاص الكويتي الاستفادة من خبرة الجانب البريطاني فيها وفي مقدمتها قطاع تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الخاصة بالقطاع الزراعي والتكنولوجيا المالية «فينتك».

وذكر ان الشركات البريطانية غالبيتها من قطاع المشروعات الصغيرة وتعمل في مجال الصناعات الإبداعية والرقمية وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الجوعان ان غرفة تجارة وصناعة الكويت انشأت مطلع العام الحالي لجنة متخصصة لادارة المشروعات الصغيرة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية لمساعدة المبادرين العاملين في هذا القطاع.

وبين ان جزءا من مهام اللجنة تجاه قطاع المشروعات الصغيرة وقطاع الاعمال بالشركات الكويتية هو تسهيل التواصل بين بعض الشركات البريطانية ودعوتها للاجتماع في الكويت لتقديم خبراتها في المشاريع الصغيرة والفرص الاستثمارية المتاحة.

وكشف ان هذه اللجنة لن تكون قاصرة فقط على اصحاب المشاريع والشركات الصغيرة في الكويت بل ستتيح للشركات في دول الخليج فرصة اكبر للاستفادة من خبرات الجانب البريطاني.

وأكد الجوعان ضرورة وجود تواصل مباشر بين اصحاب المشاريع الصغيرة في دول الخليج لتبادل الافكار والتجارب خاصة ان معظم الشركات الصغيرة لا تملك الوقت الكافي لمتابعة الامور القانونية والفنية والدراسات السوقية.

وبين في هذا السياق ان هدفنا من انشاء هذه اللجنة يتمثل في ايجاد الآلية المناسبة التي تخدم قطاع المشاريع الصغيرة وتسهل تركيزه على الابداع والتوسع بعمله.