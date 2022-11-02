«الداخلية» تدعو إلى الحذر بسبب موجة الغبار وسوء الأحوال الجوية

ناشدت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية الأخوة المواطنين والمقيمين الالتزام والحذر بسبب موجة الغبار وسوء الأحوال الجوية التي تسود البلاد حاليا التي أدت لإنخفاض الرؤية الأفقية لبعض الطرق.

وتدعو الإدارة الجميع إلى عدم التردد بالاتصال عند الضرورة بهاتف الطوارئ (112) لتقديم المساعدة الأمنية والمرورية والإنسانية مؤكدة على جاهزية وزارة الداخلية ممثلة بأجهزتها الأمنية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغ.

وتهيب الإدارة مرتادي البحر إلى إبلاغ خفر السواحل على هاتف (1880888) قبل النزول إلى البحر، وكذلك الاتصال بالرقم ذاته عند التعرض لأي ظروف طارئة اثناء التواجد في البحر أو عند الحاجة لتقديم المساعدة.