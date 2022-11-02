«الداخلية»: ضبط 27 شخصاً.. مارسوا أعمالاً منافية للآداب في حولي

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن قطاع الأمن الجنائي «ادارة حماية الآداب العامة والاتجار بالاشخاص»، وبالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، تمكن من ضبط 27 شخصاً بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب العامة في محافظة حولي.

وأكدت أنه جارٍ إحالتهم لجهات الاختصاص وذلك لاتخاذ اللازم بحقهم.

وأوضحت أن ذلك جاء بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وإشراف وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بتكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون ومخالفي الاقامة والآداب العامة، ورصد كل من يقوم بمخالفة القانون.