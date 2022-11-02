اقتصاد

الدولار الأميركي واليورو يستقران أمام الدينار

منذ 43 دقيقة
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 0.309 دينار كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 0.306 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.356 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.17 في المئة إلى مستوى 0.310 دينار واستقر الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ 43 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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