الصقر: العلاقات السياسية المتميزة بين الدول تبنى على المصالح الاقتصادية

(كونا) – قال رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر اليوم الاربعاء إن العلاقات السياسية المتميزة بين الدول تبنى على المصالح الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد الصقر في تصريح لـ«كونا» على هامش مشاركته في فعاليات القمة الاقتصادية العربية – البريطانية الثانية تحت شعار «تطوير رؤية مشتركة» أن العلاقات البريطانية العربية لا سيما الاقتصادية هي علاقات لها جذور تعود لأكثر من 200 عام.

ولفت في هذا الصدد إلى حرص غرفة تجارة وصناعة الكويت دائما على المشاركة في هذه الاجتماعات «لما لها من أهمية في توطيد العلاقات في المجالات كافة”.

من جانبه قال رئيس غرفة تجارة قطر الشيخ خليفة بن جاسم في تصريح مماثل لـ«كونا» إن دول الخليج العربية تعتبر مجتمعة بمنزلة سابع أكبر سوق لصادرات المملكة المتحدة حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول الخليج العربية والمملكة المتحدة أكثر من 33 مليار جنيه إسترليني «38 مليار دولار» في العام الماضي.

وأضاف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترتبط بعلاقات خاصة وتاريخية مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات وخصوصا التجارية والاقتصادية.

وأعرب عن ترحيب بلاده بمفاوضات التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والتي انطلقت قبل بضعة أشهر وتأتي في أعقاب الخروج البريطاني من الاتحاد الاوروبي.

وشارك في القمة الثانية اليوم بعد القمة الاولى التي عقدت عام 2019 عدد كبير من ممثلي الدول العربية من وزراء ورؤساء غرف التجارة إضافة إلى مسؤولين بريطانيين وخبراء اقتصاد من دول مختلفة.