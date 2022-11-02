«الطيران المدني»: 76.4 % نسبة الإنجاز في مشروع الحزمة الثالثة بمطار الكويت الدولي

(كونا) – أكدت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الأربعاء، أن المشاريع التطويرية مستمرة في مطار الكويت الدولي، انطلاقاً من اهتمام الدولة بتحديث البنية التحتية لقطاع النقل الجوي في وقت بلغت نسبة الإنجاز بمشروع الحزمة الثالثة 76.4 في المئة.

وقال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في «الطيران المدني» سعد العتيبي إن مشروع الحزمة الثالثة يضم أربعة مكونات رئيسية، أولها إنشاء برج مراقبة جديد وتجهيزه بأحدث الأنظمة الملاحية وبلغت نسبة إنجازه 88.5 في المئة، والمكون الثاني إنشاء مدرج ثالث وبلغت نسبة إنجازه 96 في المئة.

وذكر العتيبي أن المكون الثالث يتضمن إعادة إنشاء المدرج الشرقي وتحديثه وتطويره وبلغت نسبة إنجازه 14.3 في المئة، أما المكون الرابع فيختص بخدمات البنية التحتية للمنطقة الجنوبية في المطار ووصلت نسبة إنجازها 99.8 في المئة.

وأضاف أن مطار الكويت الدولي يشهد عدداً من المشاريع الإنشائية تشرف عليها الإدارة العامة للطيران المدني، منها مشروع إدخال مشغل عالمي للملاحة الجوية لتطوير العمل في قطاع الملاحة الجوية وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا القطاع المهم والحيوي.

وبيّن أن «الطيران المدني» في المراحل النهائية لطرح ممارسة تشغيل مبنى الركاب الجديد (T2) من مشغل عالمي الذي يهدف إلى تشغيل وإدارة المبنى بأحدث الأساليب ووفق آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في إدارة المطارات، لتنمية إيرادات الدولة وتحسين الخدمات ورفع كفاءة التشغيل وتدريب الكوادر الوطنية.

وأفاد بأن «الطيران المدني» لديها تجربة ناجحة في إدخال مشغل عالمي في مبنى الركاب رقم (4) الذي تم افتتاحه عام 2018 وتم تخصيصه لشركة الخطوط الجوية الكويتية.

وقال العتيبي إن المشاريع المطروحة تتضمن أيضاً إدخال مشغل عالمي لإدارة وتشغيل مدينة الكويت للشحن، خصوصاً بعد تكليف مجلس الوزراء «الطيران المدني» التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لطرح المشروع في مزايدة عامة لشركات الشحن العالمية المتخصصة.

وأشار نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في «الطيران المدني» إلى أنه سيتم أيضاً طرح مزايدة تنفيذ وإدارة وتشغيل مبنى الطيران العام المخصص للطائرات الخاصة.