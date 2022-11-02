العراق: الإطاحة بأكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة

(كونا) – أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم الأربعاء عن الإطاحة بما وصفها أكبر شبكة لتهريب النفط في محافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقال السوداني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الإطاحة بتلك الشبكة جاء في إطار توجيهاته بتعقب شبكات تهريب النفط وتنفيذ أوامر القبض بحق العصابات التي تجرأت وتغولت لسرقة حقوق العراقيين على حد وصفه.

وعلى صعيد متصل أصدر جهاز الأمن الوطني العراقي بيانا مفصلا عن الشبكة التي تحدث عنها رئيس الوزراء موضحا أنها كانت بقيادة أحد التجار وتضم ضباطا عراقيين برتب عالية إلى جانب موظفين كبار في الدولة.

وأشار إلى أن الشبكة كانت تهرب شهريا نحو 75 مليون لتر من النفط الخام والذي كان يسرق بثقب أنابيب تصدير النفط في حقل الزبير النفطي ثم ينقل بصهاريج إلى أماكن أخرى لتهريبه.

وتوعد رئيس الوزراء العراقي في مؤتمره الصحفي الأول أمس الثلاثاء بمكافحة ما وصفها بجائحة الفساد التي أصابت العديد من مرافق الدولة في بلاده.