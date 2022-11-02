«العون المباشر» تُجري 3267 عملية جراحية للعيون في السنغال.. أكتوبر الماضي

(كونا) – أعلنت جمعية العون المباشر الكويتية اليوم الأربعاء أنها أجرت 3267 عملية جراحية للعيون في مدينتي دكار وكولدا السنغاليتين خلال شهر أكتوبر الماضي.

وقالت الجمعية في بيان صحفي إنها خصصت منشآت صحية متخصصة بعلاج وجراحة العيون في تشاد والنيجر وهما من أكثر مناطق العالم إصابة بالعمى وأمراض العيون لافتة إلى أنها الأساس الداعم في مكافحة العمى هناك.

وأضافت أنها تتولى تنفيذ برامج متكاملة لمحاربة العمى بالتنسيق مع جهات متخصصة لفحص وعلاج أمراض العيون وإجراء العمليات الجراحية اللازمة إذ يتم فحص الآلاف الحالات المرضية سنوياً كما تم إجراء عمليات زرع لمئات من العدسات وتوزيع آلاف النظارات الطبية للمحتاجين.

وذكرت أنه تم إجراء حوالي 335 ألف عملية جراحية للعيون منذ بداية مخيمات العيون للعون المباشر بين عامي 2010 و2022 استفاد منها حوالي 1.5مليون إنسان.

وبينت أن هناك نحو 2.2 مليار شخص في العالم يعانون ضعف البصر بينهم حوالي مليار شخص لم يتلقوا العلاج حتى الآن ويتوقع أن تتصاعد الحاجة العالمية لعلاج العيون بشكل كبير في العقود القادمة وفق (منظمة الصحة العالمية لعام 2020).

وأشارت إلى أن قارة أفريقيا فيها النسبة الأكبر عالميا من حالات ضعف البصر القريب غير المعالجة بنسبة 80% ويتوقع أن يؤدي النمو السكاني وشيخوخة السكان إلى زيادة خطورة تعرض المزيد من الناس للإصابة بضعف البصر بحسب منظمة الصحة العالمية 2020.