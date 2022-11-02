القمة العربية الـ31 بالجزائر تستأنف أعمالها في يومها الثاني والأخير

(كونا) – استأنف القادة العرب ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة في القمة ال31 لمجلس جامعة الدول العربية اليوم الأربعاء جلسات القمة بعقد جلسة تشاورية مغلقة لبحث قضايا تتعلق بتعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق التوافق حول عدد من المسائل المطروحة على جدول الأعمال.

وترأس الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الجلسة التشاورية التي تركز البحث فيها على مناقشة التحديات والمشكلات التي تحيط بالعالم العربي على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وكذلك سبل تحقيق لم الشمل العربي.

ومن المقرر أن يعقب الجلسة التشاورية جلسة عمل علنية يتحدث فيها القادة العرب حسب أولوية الطلب تعقبها جلسة عمل ثانية مغلقة من أجل اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشته وكذلك اعتماد مشاريع القرارات ومشروع إعلان الجزائر.

وتختتم أعمال القمة بجلسة علنية يتلو فيها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط “إعلان الجزائر” بالإضافة إلى الرسائل والبرقيات الموجهة إلى القمة.

وتعقب ذلك كلمة لرئاسة القمة العربية المقبلة ال32 وبعدها كلمة ختامية للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون رئيس الدورة ال31 للقمة.

وفي ختام الأعمال تبدأ الوفود العربية المشاركة في القمة بالمغادرة مساء اليوم في وقت يعقد فيه وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة والأمين العام لجامعة الدول العربية مؤتمرا صحفيا مشتركا للاعلان عن نتائج أعمال القمة والقرارات الصادرة عنها.