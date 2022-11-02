الناطق الرسمي باسم الحكومة ينفي توجيه سمو رئيس الوزراء بعودة الوزراء لاستقبال معاملات النواب

أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أنه بالاشارة إلى ما تم نشره في صحيفة الجريدة اليوم بشأن عودة بعض الوزراء لاستقبال معاملات النواب ، نوضح بعدم دقة الخبر المنشور باستقبال المعاملات إذ جاءت توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح على وجوب الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية في التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتأكيد سموه على استمرار التواصل والتعاون المباشر بين الوزراء وأعضاء مجلس الأمة فى حدود متابعة ملاحظاتهم ومقترحاتهم سعيا لتحقيق مصالح الدولة والمواطنين.

وأكد أن سمو رئيس الوزراء أكد على تطبيق سياسة الباب المفتوح باستقبال المواطنين والمواطنات من قبل المسؤولين في الجهات الحكومية والعمل على اتخاذ ما يلزم لتسهيل الاجراءات الخاصة بهم وفقاً للقوانين والنظم .